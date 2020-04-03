"CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, teklifle öngörülen değişikliklere ilişkin bilgi vererek, kanun teklifiyle kalıcı bazı düzenlemelerin getirileceğini söyledi.

Ceza infaz kurumlarında geçirilecek sürelerin yeniden belirleneceğini, bunu belirlerken terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti suçu, kasten adam öldürme suçu ve kadına yönelik şiddet suçu hariç diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranının bir bölü iki olarak belirlendiğini bildirdi.

Teklifle, denetimli serbestlik uygulamasındaki "cezasızlık" algısını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Özkan, "Mevcut denetimli serbestlik uygulaması, az cezalı suçlarda toplumda 'cezasızlık' algısına yol açmaktadır. 'Yapanın yaptığının yanında kaldığı' yönündeki bu algıyı, inşallah yaptığımız düzenlemeyle ortadan kaldırıyoruz. Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek, 'herkese maktu 1 yıl uygulama' yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir." açıklamasında bulundu.

Özkan, bazı suçlara ilişkin cezaların, suç ve ceza politikası gereği kamu düzenine verdikleri zarar dikkate alınarak, artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Cahit Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili Ceza Kanunu'ndaki mevcut düzenleme çok düşük ceza öngörmektedir. Bunun taban ve tavan oranını ikişer yıl artırıyoruz. Yine toplumda büyük zarar oluşturan tefecilik suçunun da cezasını artırmayı hedefliyoruz. Düzenlemeler kapsamında geçici düzenlemeler de öngörülüyor. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen, bazı suçlar bakımından uygulanan, 2 yıllık denetimli serbeslik süresini 3 yıla çıkartıyoruz. Tarihi de 30 Mart 2020'ye çekiyoruz. Bu yasa kapsamında istisna tutulan suçlar, yine bu geçici düzenlemeden de yararlanamayacaklardır."

"İYİ HAL" İÇİN GÖZLEM VE İDARE KOMİSYONU

Cahit Özkan, "iyi hal incelemesi"nin teklifteki en önemli düzenlemeler arasında yer aldığını bildirerek, "Getirilen düzenlemeyle, iyi hal değerlendirmeleri otomatik sistemden çıkartılarak, oluşturulan Gözlem ve İdare Komisyonu'nun kararına bağlanmaktadır. Bu komisyon, değerlendirmelerini yaparken, sadece cezaevinin içerisinde yapılan usulsüzlükler, hatalar, yanlışlarla ilgili değil, cezaevinin dışında hastanede veya adliyede hükümlülerin durumunu da dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaktadır." diye konuştu.

Özkan, teklifle kadınlar, yaşlılar, hastalar ve çocuklu anneler lehine de düzenlemelerin öngörüldüğünü kaydederek, "Mevcut Ceza İnfaz Kanunu'muzda yer alan düzenlemelerin kapsamını ve şartlarını genişletiyoruz. Bu bağlamda, 65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konutta infazını mümkün hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İnfaz Hakimliği müessesini getireceklerini ve infaz hakimlerinin görev ve yetkilerinin genişletildiğini belirten Özkan, "Bu düzenlemeyle 1 Eylül 2020'de başlayacak infaz hakimliği, mahkumiyet kesinleştikten sonra cezaevinin içinde tüm süreçleri, açığa alma, denetimli serbestlik, iyi hal ve şartlı salıverilme değerlendirmeleri infaz savcısının, infaz hakiminin değerlendirmesi ve kararına bağlanıyor. Hakim teminatına bağlanan iyi hal indirimi, itiraz müessesine de yolu açılıyor." dedi.