Eğitim sigortasına ilgi artıyor

Eğitimi kesintiye uğratacak riskleri güvence altına alan eğitim sigortası; çocukların, ebeveynlerinin olası bir kaza geçirmesi ya da vefatı durumunda, eğitimlerine devam etmelerini sağlıyor. Bilinirliği her geçen gün artmaya başlayan ürünle ilgili gelişmeleri aktaran Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, özel okul sayısı ve bu okullardaki öğrenci sayısının hızla artmasının eğitim sigortasına talebi de peşinden getirdiğini söyledi. Eğitimin uzun soluklu bir yolculuk olduğuna ve bu yolculuğun çocukların tüm geleceğini şekillendirdiğine dikkat çeken Benli, şunları kaydetti: "Eğitim sigortası bu yolculukta karşılaşılabilecek her türlü beklenmeyen duruma karşı çocukların eğitimini güvence altına alan bir ürün. Anaokulundan başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar tüm eğitim seviyelerini kapsıyor. Eğitim sigortası teminatları kapsamına giren risklerde, ebeveynlerin bir kaza sonucu hayatlarını kaybetmeleri veya kalıcı bir sakatlığa maruz kalma durumları yer alıyor. Poliçeler, 'vefat teminatı' ve 'sürekli sakatlık teminatı' olarak düzenleniyor. Bazı sigorta şirketleri bu şekilde poliçeyi düzenlerken, bazıları ise ebeveynin vefatının yanı sıra hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet teminatlarını da kapsama alabiliyor."
Atilla Benli
VERGİ AVANTAJI VAR
Eğitim sigortasının vergi avantajı da bulunuyor. Sigortalı çalışanlar ve serbest meslek sahipleri sigorta için ödedikleri primleri vergi dilimi oranında gelir vergisi matrahından / yıllık beyan edilen gelirlerinden düşebiliyor. Mükellef yaşam sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabiliyor.
Atilla Benli
VERGİ AVANTAJI VAR
Eğitim sigortasının vergi avantajı da bulunuyor. Sigortalı çalışanlar ve serbest meslek sahipleri sigorta için ödedikleri primleri vergi dilimi oranında gelir vergisi matrahından / yıllık beyan edilen gelirlerinden düşebiliyor. Mükellef yaşam sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabiliyor.
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