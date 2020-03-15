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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 10:01
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    • 16.03.2020 10:01
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    100 bin konut başvuru çekiliş kura sonuçları peş peşe açıklanıyor! İşte TOKİ isim listesi kesinleşen şehirler

    Vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapacak 100 bin sosyal konut projesinde önemli aşamaya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle tarafından yürütülen 221 proje için kuralar açıklanan takvime göre çekilirken, sıra 'a geldi. İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası haftaya yapılacak. İlk kura Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16-17 Mart'ta gerçekleştirilecek. Kura çekimi Arnavutköy'deki 3 bin 750 konut için 18-19 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak. TOKİ, '100 Bin Sosyal Konut Projesi' kura çekimi törenini Coronavirüs ile mücadele kapsamında iptal etti.

    TOKİ 100 bin konut başvuru sonuçları bir bir açıklanıyor!

    TOKİ 100 bin konut başvuru sonuçları ardı ardına belli olmaya başladı. Vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapacak 100 bin sosyal konut projesinde önemli aşamaya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen 221 proje için kuralar açıklanan takvime göre çekilirken, sıra İstanbul'a geldi. İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası haftaya yapılacak. İlk kura Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16-17 Mart'ta gerçekleştirilecek. Kura çekimi Arnavutköy'deki 3 bin 750 konut için 18-19 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.

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    Haberler Ekonomi 100 bin konut TOKİ başvuru çekiliş kura sonuçları peş peşe açıklanıyor! İşte TOKİ isim listesi kesinleşen şehirler
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