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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 14:51
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    • 09.03.2020 14:52
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    toki.gov.tr çekiliş sonuçları! Yıldırım !

    9 Mart çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Yıldırım toki.gov.tr adresinden araştırılıyor. Başvuru yapan binlerce kişi TOKİ tarafından açıklanacak kura sonuçları listesini merakla bekliyor. Bursa'da inşa edilecek 400 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. Proje kapsamında, Kestel ilçesine 250, Yıldırım ilçesine 150 konut inşa edilecek. Başvuru sayısı toplamda yaklaşık 35 bin olurken, TOKİ Bursa çekiliş sonuçları da sorgulanıyor. TOKİ Bursa Kestel Yıldırım kura sonuçları isim listesine sayfamızdan ulaşabilir ve kurada adınızın çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.

    TOKİ Bursa Kestel Yıldırım kura sonuçları isim listesi!

    TOKİ Bursa Kestel Yıldırım kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Başkan Erdoğan himayesinde başlatılan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ Bursa Kestel Yıldırım kura sonuçları isim listesi başvuru yapan aileler tarafından sorgulanıyor. 9 Mart'ta TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım ilçeleri için kura çekilişi yapılıyor. Çekilişin ardından hak sahipleri belirleniyor. Haberimizden TOKİ Bursa Kestel Yıldırım çekiliş sonuçlarına ulaşabilir ve isim listesini sorgulayabilirsiniz.

    TOKİ BURSA KESTEL YILDIRIM KURA SONUÇLARI!

    Kura sonuçları isim listesi henüz yayınlanmadı. Sonuçlar yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    400 HAK SAHİBİ BELİRLENDİ!

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik projesi kapsamında, Bursa'da inşa edilecek 400 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında, TOFAŞ Spor Salonu'nda kura töreni düzenlendi.

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