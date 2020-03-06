On binlerin gözü toki.gov.tr adresine çevrilmiş durumda. Bu anlamda TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura çekiliş sonuçları başvuranlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ Ankara Sincan Saraycık Projesi'ndeki 3+1 konutların kurası bugün (6 Mart 2020 Cuma günü) saat 14:00'te çekilecek. TOKİ'nin Ankara Sincan'da inşa edeceği projede 1610 adet 2+1, ve 690 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 2100 konut yer alacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara'da yedi ilçede konut yapılacak. Konutların kurası aynı gün farklı saatlerde gerçekleşecek. 2020 TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları açıklandıktan sonra takvim.com.tr'de yer alacak...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ