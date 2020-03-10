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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 14:17
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    • 10.03.2020 14:17
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    kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr! çekiliş sonuçları için tıklayınız!

    Adapazarı kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden sorgulanıyor. tamamlandı. 312 adet 2+1 ve 133 adet 3+1 daire için kura heyecanı yaşandı. Toplam 11 bin 184 kişinin başvurduğu konutlarında kurada ismi çıkanlar büyük mutluluk yaşadı. Ev sahibi olma hayali kuranların hayalini gerçeğe dönüştüren TOKİ, Türkiye genelinde 100 bin sosyal konut yapacağını açıklamıştı. Peki, açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 konutlar için kura sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi toki.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuçları haberimizde bulunan bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

    TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi!

    TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden yoğun şekilde sorgulanıyor. Başkan Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 100 bin konutluk sosyal konut projesinde gözler Sakarya Adapazarı Korucuk projesine çevrildi. Proje kapsamında 445 konut sahibini bulacak. Hak sahiplerini belirlemek için düzenlenecek kura töreninin ardından TOKİ Sakarya çekiliş sonuçları açıklanacak. Haberimizden, TOKİ Sakarya Adapazarı çekiliş sonuçları isim listesini öğrenebilir ve ev sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

    TOKİ SAKARYA ADAPAZARI KURA SONUÇLARI

    TOKİ'nin Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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    Haberler Ekonomi TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr! TOKİ Sakarya Adapazarı çekiliş sonuçları için tıklayınız!
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