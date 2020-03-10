TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden yoğun şekilde sorgulanıyor. Başkan Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 100 bin konutluk sosyal konut projesinde gözler Sakarya Adapazarı Korucuk projesine çevrildi. Proje kapsamında 445 konut sahibini bulacak. Hak sahiplerini belirlemek için düzenlenecek kura töreninin ardından TOKİ Sakarya çekiliş sonuçları açıklanacak. Haberimizden, TOKİ Sakarya Adapazarı çekiliş sonuçları isim listesini öğrenebilir ve ev sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

TOKİ SAKARYA ADAPAZARI KURA SONUÇLARI

TOKİ'nin Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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