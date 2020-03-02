TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları sorgulama işlemi özellikle bu saatlerde başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 100 bin sosyal konut projesi dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun yapılacak. Konya Selçuklu'daki konutlar için başvuru yapan vatandaşlar TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, TOKİ Konya 2+1 ve 3+1 konut kura isim listesi nasıl öğrenilir? İşte detaylar

TOKİ KONYA SELÇUKLU KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ tarafından yapılan açıklamada Konya'nın Selçuklu ilçesinde yapılacak 1.717 konutun kuralarının 2 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacağı duyurulmuştu.

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