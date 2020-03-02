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    • 02.03.2020 16:39
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    sorgulama nasıl yapılır? TOKİ Konya Selçuklu 2+1 3+1 kura isim listesi!

    TOKİ 100 bin sosyal konut projesi içerisinde yer alan Konya Selçuklu ilçesinin kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kurum tarafından Konya'nın Selçuklu ilçesinde 2+1 1202 konut ve 3+1 515 konut yapılması planlanıyor. Konya Selçuklu'daki konutlar için başvuru yapmış olan vatandaşlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, sorgulama nasıl yapılır? TOKİ Konya Selçuklu 2+1 3+1 tam liste nereden öğrenilir? İşte merak edilen bilgiler

    TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

    TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları sorgulama işlemi özellikle bu saatlerde başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 100 bin sosyal konut projesi dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun yapılacak. Konya Selçuklu'daki konutlar için başvuru yapan vatandaşlar TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, TOKİ Konya 2+1 ve 3+1 konut kura isim listesi nasıl öğrenilir? İşte detaylar

    TOKİ KONYA SELÇUKLU KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    TOKİ tarafından yapılan açıklamada Konya'nın Selçuklu ilçesinde yapılacak 1.717 konutun kuralarının 2 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacağı duyurulmuştu.

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    Haberler Ekonomi TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TOKİ Konya Selçuklu 2+1 3+1 kura isim listesi!
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