TOKİ İstanbul kura çekiliş sonuçları için artık geri sayım başladı. Bu bağlamda TOKİ İstanbul çekiliş tarihi ve kura sonuçları kabul edilen başvuru isim listesi başvuran on binler tarafından oldukça merak ediliyor. 2+1 ve 3+1 projeler için açıklanan listede isminizin yer alıp almadığını kontrol edebilir, başvurunuzun kabul olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Diğer projeler için kabul edilen başvurular listesi günler önce duyurulmuştu. Ancak İstanbul projeleri için listeler açıklanmamıştı. İşte, TOKİ İstanbul kabul edilen başvuru listesi… Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. TOKİ istanbul kura çekilişi canlı yayını başlar başlamaz takvim.com.tr sitemizde yayımlanacak.

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