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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 10:56
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    • 16.03.2020 10:56
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    konut çıkanlar isim listesi! TOKİ 2020 yılı İstanbul kura çekiliş sonuçları isim listesi (, , )

    On binlerce vatandaşın büyük heyecanla beklediği kura çekilişi ve çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. TOKİ İstanbul'da , , ilçelerinde binlerce kişi ev sahibi olacak. İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları için ilk kura yarın yani günü saat 11:00 itibari ile başlayacak. TOKİ İstanbul çekiliş tarihi ve kura sonuçları başvuran vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ tarafından en fazla konut yapılacak olan il İstanbul'dur. İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak.

    2020 yılı TOKİ İstanbul kura çekiliş sonuçları isim listesi

    TOKİ İstanbul kura çekiliş sonuçları için artık geri sayım başladı. Bu bağlamda TOKİ İstanbul çekiliş tarihi ve kura sonuçları kabul edilen başvuru isim listesi başvuran on binler tarafından oldukça merak ediliyor. 2+1 ve 3+1 projeler için açıklanan listede isminizin yer alıp almadığını kontrol edebilir, başvurunuzun kabul olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Diğer projeler için kabul edilen başvurular listesi günler önce duyurulmuştu. Ancak İstanbul projeleri için listeler açıklanmamıştı. İşte, TOKİ İstanbul kabul edilen başvuru listesi… Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. TOKİ istanbul kura çekilişi canlı yayını başlar başlamaz takvim.com.tr sitemizde yayımlanacak.

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    Haberler Ekonomi TOKİ İstanbul konut çıkanlar isim listesi! TOKİ 2020 yılı İstanbul kura çekiliş sonuçları isim listesi (Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir)
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