Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 100 bin sosyal konut projesinde Muğla kura sonuçları merak konusu oldu. İlk kura çekimi pazartesi günü İzmir Karabağlar Projesi için yapıldı. Muğla'daki konutlar için başvuru yapmış olan vatandaşlar TOKİ Muğla kura sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, TOKİ Muğla kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TOKİ Muğla 2+1 3+1 tam liste nereden öğrenilir? İşte merak edilen detaylar...

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ tarafından Muğla'ya yapılması planan 500 konut için kura çekilişlerinin 28 Şubat 2020 Cuma günü saat 10.00'da yapılacağı duyuruldu. Aşağıda yer alan linklere tıklayarak sonuçlar hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

MUĞLA 2+1 KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MUĞLA 3+1 KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ