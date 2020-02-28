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    • Ekonomi
    • 28.02.2020 17:46
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    • 28.02.2020 17:46
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    kura sonuçları sorgulama! TOKİ 2+1 ve 3+1 konut kura isim listesi nasıl öğrenilir?

    kura sonuçları başvuru yapanlar tarafından araştırılıyor. 100 bin sosyal konut projesi dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun yapılacak. İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek olan projede kura çekilişleri bu hafta başladı. Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan yapıldı. Muğla'daki konutlar için başvuru yapan vatandaşlar nı öğrenmek istiyor. Peki, TOKİ 2+1 ve 3+1 konut kura isim listesi nasıl öğrenilir? İşte cevabı...

    TOKİ Muğla kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

    Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 100 bin sosyal konut projesinde Muğla kura sonuçları merak konusu oldu. İlk kura çekimi pazartesi günü İzmir Karabağlar Projesi için yapıldı. Muğla'daki konutlar için başvuru yapmış olan vatandaşlar TOKİ Muğla kura sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, TOKİ Muğla kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TOKİ Muğla 2+1 3+1 tam liste nereden öğrenilir? İşte merak edilen detaylar...

    TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ tarafından Muğla'ya yapılması planan 500 konut için kura çekilişlerinin 28 Şubat 2020 Cuma günü saat 10.00'da yapılacağı duyuruldu. Aşağıda yer alan linklere tıklayarak sonuçlar hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

    TOKİ KURA SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    MUĞLA 2+1 KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    MUĞLA 3+1 KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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    Haberler Ekonomi TOKİ Muğla kura sonuçları sorgulama! TOKİ 2+1 ve 3+1 konut kura isim listesi nasıl öğrenilir?
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