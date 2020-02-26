TOKİ 100 bin sosyal konut projesi dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun yapılacak. İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek olan projede kura çekilişleri başladı. Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan yapıldı. İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan da 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu. İzmir Aliağa ilçesi için başvuru yapan vatandaşlar TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçlarını öğrenmek istiyor.

TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ tarafından İzmir'in Aliağa ilçesine yapılması planan 750 konut için kura çekilişlerinin 26 Şubat 2020 Çarşamba saat 13.00'te Aliağa Belediyesi Enka Kapalı Spor Tesisleri'nde yapılacağı duyuruldu. Aşağıda yer alan linklere tıklayarak sonuçlar hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

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