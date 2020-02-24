TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut projesinde ilk kura çekilişi İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılacak. Karabağlar'da 750, Seferihisar'da 1000, Aliağa'da 750, Kemalpaşa'da 800 ve Selçuk ilçesinde 200 adet konut için kura tarihleri belli oldı. Peki, TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı? İşte cevaplar...