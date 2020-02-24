TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı?
TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları heyecanla bekleniyor. İzmir'e yapılacak toplam 5 proje için başvuru yapan vatandaşlar kura çekilişi saatini bekliyor. İzmir ili için toplamda 75 bin 288 başvuru toplandı. İlk kura Karabağlar ilçesi için gerçekleştirilecek. Başvuru sahipleri için kuraya ilişkin tüm detaylayı takvim.com.tr olarak sayfamızda derledik. Peki, TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı? İşte cevaplar...
TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut projesinde ilk kura çekilişi İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılacak. Karabağlar'da 750, Seferihisar'da 1000, Aliağa'da 750, Kemalpaşa'da 800 ve Selçuk ilçesinde 200 adet konut için kura tarihleri belli oldı. Peki, TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı? İşte cevaplar...
TOKİ İZMİR KARABAĞLAR KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ'nin www.toki.gov.tr internet adresini açtıktan sonra "Satış&Duyurular" sekmesinin altında yer alan "Kura Sonuç Sorgulama" sekmesine tıklayın. Burada hak sahibine ait T.C. kimlik numarasını girdikten sonra kura sonuçları sorgulanabiliyor.
İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İzmir'da talep toplanan 5 projedeki 3 bin 500 konutun ilk kurası, Karabağlar'da 750 adet konut için yapılacak. Kura töreni, 24 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, Seferihisar'da yer alan 1000 konut için 25 Şubat Salı, Aliağa'da yer alan 750 konut 26 Şubat Çarşamba, Kemalpaşa'da yer alan 800 konut için 27 Şubat Perşembe, Selçuk ilçesi için de 200 adet konut için 30 Nisan'da yapılacak.
KURA ÇEKİLİŞİ
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.