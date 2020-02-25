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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 17:09
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    • 25.02.2020 17:09
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    Seferihisar 2+1 ve 3+1 kura çekimi isim listesi! TOKİ sorgulama

    sorgulama sayfası kura sonuçları bittiğinde aktif olacaktır. Bu bağlamda TOKİ Seferihisar kura sonuç ekranı da sıkça ziyaret ediliyor. ilçesinde hayata geçirilecek olan 1.000 konut için kuralar şu an itibari ile çekiliyor. Kura çekimi Seferihisar Belediye Düğün Salonu'nda yapılıyor. Yarın ise Aliağa ilçesinde yapılacak olan 750 konut için kuralar 26 Şubat Çarşamba saat 13:00'de başlayacak. Kura çekimi Aliağa Belediyesi Enka Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Seferihisar TOKİ kura çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Detaylar takvim.com.tr'de

    TOKİ İzmir Seferihisar kura çekilişi sonuçları açıklandı

    TOKİ İzmir Seferihisar kura çekilişi sonuçları orada TOKİ'ye başvuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda TOKİ İzmir Seferihisar çekilişi saat 11.00 itibari ile başladı ve büyük bir heyecanla devam ediyor. Bildiğiniz gibi TOKİ 2020 kura tarihleri dün gerçekleştirilen İzmir Karabağlar TOKİ çekilişi ile başlamıştı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada kura çekilişinin canlı yayınlanmayacağı belirtildi. Kura sonuçları kapalı spor salonunda katılımcılar huzurunda noter denetiminde yapılacak ve ardından internet sitesi ile e devlet üzerinden yayımlanacak. İşte TOKİ İzmir Seferihisar kura çekilişi sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi takvim.com.tr'de

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    Haberler Ekonomi TOKİ Seferihisar 2+1 ve 3+1 kura çekimi isim listesi! TOKİ İzmir Seferihisar kura çekilişi sonuçları sorgulama
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