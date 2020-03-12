TOKİ 2020 Kocaeli Gebze kura sonuçları! Gebze kura sonucu 2+1 ve 3+1 isim sorgulama nereden yapılır?

TOKİ tarafından Türkiye'nin 81 ilinde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konutu projelerinde kura heyecanı sürüyor. Bu kapsamda konutlar için başvuru yapan binlerce kişi TOKİ 2020 Kocaeli Gebze kura sonuçları hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, TOKİ 2020 Kocaeli Gebze kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Gebze kura sonucu 2+1 ve 3+1 isim sorgulama nereden yapılır? İşte merak edilen detaylar

TOKİ KOCAELİ GEBZE KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılması planan 250 konut için kura çekilişlerinin 12 Mart Perşembe günü saat 11.00'de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde yapılacağı duyuruldu. Aşağıda yer alan linklere tıklayarak sonuçlar hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

KOCAELİ 2+1 KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KOCAELİ 3+1 KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ