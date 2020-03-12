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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 15:42
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    • 12.03.2020 15:42
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    TOKİ 2020 Kocaeli Gebze kura sonuçları! Gebze kura sonucu 2+1 ve 3+1 isim sorgulama nereden yapılır?

    TOKİ 2020 Kocaeli Gebze kura sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi içerisinde yer alan Kocaeli Gebze 2+1 ve 3+1 konutlarının kura çekilişleri için heyecan sona erdi. TOKİ tarafından yapılan açıklamada kuraların 12 Mart Perşembe günü saat 11.00'de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde çekileceği duyurulmuştu. Geçen yıl 16 Aralık'ta başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona ermiş ve kura çekimleri Şubat ayında başlamıştı. Peki, TOKİ Gebze kura sonucu 2+1 ve 3+1 isim sorgulama nereden yapılır? İşte detaylar

    TOKİ 2020 Kocaeli Gebze kura sonuçları açıklandı!

    TOKİ tarafından Türkiye'nin 81 ilinde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konutu projelerinde kura heyecanı sürüyor. Bu kapsamda konutlar için başvuru yapan binlerce kişi TOKİ 2020 Kocaeli Gebze kura sonuçları hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, TOKİ 2020 Kocaeli Gebze kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Gebze kura sonucu 2+1 ve 3+1 isim sorgulama nereden yapılır? İşte merak edilen detaylar

    TOKİ KOCAELİ GEBZE KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılması planan 250 konut için kura çekilişlerinin 12 Mart Perşembe günü saat 11.00'de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde yapılacağı duyuruldu. Aşağıda yer alan linklere tıklayarak sonuçlar hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

    TOKİ KURA SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    KOCAELİ 2+1 KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KOCAELİ 3+1 KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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    Haberler Ekonomi TOKİ 2020 Kocaeli Gebze kura sonuçları! Gebze kura sonucu 2+1 ve 3+1 isim sorgulama nereden yapılır?
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