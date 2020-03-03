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TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte TOKİ Kayseri 2+1 3+1 konut isim listesi

TOKİ Kayseri 2+1 3+1 konut isim listesi! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kayseri Kocasinan kura sonuçları günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. İsim listesini merak eden binlerce kişi arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor. Kurum tarafından Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Karpuzatan mevkisinde inşa edilecek projede toplam 550 konut inşa edilecek. Binlerce kişinin heyecanla beklediği kura sonuçları toki.gov.tr adresinden rahatlıkla sorgulanıyor. İşte TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi

03.03.2020 15:40 - Son Güncelleme: 03.03.2020 15:40
TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte TOKİ Kayseri 2+1 3+1 konut isim listesi

TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi merakla bekleniyordu. Saat 11:00'de başlayan kura çekilişinde hak sahipleri duyuruldu. Projede 2+1 tipinde 385, 3+1 tipinde 165 konut sahibini buldu.

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TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte TOKİ Kayseri 2+1 3+1 konut isim listesi

100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak proje için 550 konut inşa edilecek. 2+1 tipinde 385 konut, 3+1 tipinde ise 165 konut yapılacak.

İşte TOKİ Kayseri kura isim listesi...

TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte TOKİ Kayseri 2+1 3+1 konut isim listesi
TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte TOKİ Kayseri 2+1 3+1 konut isim listesi
TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte TOKİ Kayseri 2+1 3+1 konut isim listesi
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