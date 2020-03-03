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TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte TOKİ Kayseri 2+1 3+1 konut isim listesi

TOKİ Kayseri 2+1 3+1 konut isim listesi! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kayseri Kocasinan kura sonuçları günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. İsim listesini merak eden binlerce kişi arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor. Kurum tarafından Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Karpuzatan mevkisinde inşa edilecek projede toplam 550 konut inşa edilecek. Binlerce kişinin heyecanla beklediği kura sonuçları toki.gov.tr adresinden rahatlıkla sorgulanıyor. İşte TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi

03.03.2020 15:40 - Son Güncelleme: 03.03.2020 15:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





