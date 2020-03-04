Türkiye'de milyonlarca emekli ve emekli adayı maaşlarını hangi bankadan alacaklarını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ödenen ilk emekli maaşını anlaşma yaptığı banka üzerinden sunuyor. Peki, emekli maaşını farklı bankaya taşıma şartları nelerdir? Promosyon ücreti nasıl alınır? İşte 4A, 4B ya da 4C emekli ya da emekli adaylarının maaşlarıyla ilgili bilmesi gerekenler… Bankalardan alınan son dakika bilgilerine göre emekliler için promosyon ödemesi 2500 TL'ye kadar çıkacak. Emeklilerin maaşlarına göre yapılacak ödemeler ve ek ödemelerle birlikte emekliler 2020 yılında 2 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilecek.

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