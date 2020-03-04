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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 11:40
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    • 04.03.2020 11:41
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    Emekliye ücreti nasıl alınır? Emekli maaşını ya taşıma şartları nelerdir?

    Emekliye ücreti ile ilgili yeni gelişmeler şu günlerde yaşanırken, ? Sorusu yanıt buldu. Kurumu () emekli olanların ilk maaşını anlaşmalı olduğu ya yatırıyor. İster 4A () ister 4B (BAĞ-KUR) ister de 4C (emekli sandığı) fark etmeksizin, emekli olduğunuzda maaşınızı nasıl alacağını merak ediyorsanız sizin için hazırladığımız haberi dikkatle okuyun. Kimi bankalar taban tutar olan 300-375- 450 lira olan taban promosyonu öderken, kimileri de maaş taşıma ve bankacılık ürünü kullanma şartıyla tutarı bin 250 liraya kadar çıkarıyor. şartları nelerdir? Bankaların promosyon ücreti nasıl alınır? İşte emekli maaşı ve bankalar ile ilgili detaylar…

    Emekliye promosyon ücreti nasıl alınır?

    Türkiye'de milyonlarca emekli ve emekli adayı maaşlarını hangi bankadan alacaklarını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ödenen ilk emekli maaşını anlaşma yaptığı banka üzerinden sunuyor. Peki, emekli maaşını farklı bankaya taşıma şartları nelerdir? Promosyon ücreti nasıl alınır? İşte 4A, 4B ya da 4C emekli ya da emekli adaylarının maaşlarıyla ilgili bilmesi gerekenler… Bankalardan alınan son dakika bilgilerine göre emekliler için promosyon ödemesi 2500 TL'ye kadar çıkacak. Emeklilerin maaşlarına göre yapılacak ödemeler ve ek ödemelerle birlikte emekliler 2020 yılında 2 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilecek.

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