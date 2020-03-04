Emekli promosyon ödemeleri tam liste kim kaç para alacak? Milyonlarca emeklinin bankalardan alacağı emekli promosyon ücretleri belli oldu. Buna göre emekli maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 lira ödenecek. Peki emekli promosyon ödemesi ne zaman olacak? 2017 yılında ilki imzalanan ancak Şubat ayında sona eren emeklilerin promosyon anlaşmaları yenilendi. Ziraat Bankası ile SGK arasındaki imza töreni Ankara'da SGK Başkanlık Binası'nda gerçekleşti. Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor.

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