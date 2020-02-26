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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 Gazete
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    ‘İkinci el otoda sert dalgalanma olmaz’

    markalarından Garenta ve ikinciyeni.com'un Genel Müdürü Ayyıldız, "Mart'tan sonra sektör oyuncuları olarak fiyatların geriye gelmesini kesinlikle beklemiyoruz, fiyatlar yukarıya doğru ufak ufak gidecektir. Ama 2019'daki sert dalgalanmaların olmasını beklemiyoruz" dedi.

    ‘İkinci el otoda sert dalgalanma olmaz’
    Anadolu Grubu markalarından Garenta ve ikinciyeni.com'un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Mart'tan sonra sektör oyuncuları olarak fiyatların geriye gelmesini kesinlikle beklemiyoruz, fiyatlar yukarıya doğru ufak ufak gidecektir. Ama 2019'daki sert dalgalanmaların olmasını beklemiyoruz" dedi. Eylül 2018'de geliştirdikleri by Garenta'da, 700 araçla yolculuğa başlayıp bin 700 araca ulaştıklarını anlatan Ayyıldız, 1 yılda 1 milyon defadan fazla, günde ise ortalama 4 bin 500 kiralama yaptıklarını söyledi. Ayyıldız, "MOOV by Garenta'da 15 dakikası 9.5 liradan başlayan fiyatlarla kiralama yapılıyor" diye konuştu.

    AZİZE ÇAVUŞ

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