Emekliler, bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi alacak. Eğer tutarda artış yapılmazsa, Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira hesaplara yatırılacak. İlk ikramiyeyi Mayıs'ta alacak olan emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor.
Emekliye 1.225 lira | Emeklinin 2020 bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?
Yılın ilk bayram ikramiyesini Mayıs’ta alacak olan emekliler, tutarda artış istiyor. Enflasyon ya da yeniden değerleme artışı gündemde. Buna göre tutar bin 225 liraya çıkabilecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Emekliler, bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi alacak. Eğer tutarda artış yapılmazsa, Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira hesaplara yatırılacak. İlk ikramiyeyi Mayıs'ta alacak olan emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor.
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