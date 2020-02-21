TBMM Genel Kurulu önceki gün toplandı. KYK borçlarına ve vergi borçlularına af verilmesi konusu da bir açıklamada gündeme geldi. Kayseri Milletvekili Dursun Ataş yaptığı açıklamada KYK borcu düzenlemesini ve vergi affını bekleyenlerin taleplerini dile getirdi. Ayrıca Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilerin KYK borçları ile ilgili bir açıklama geldi. MHP Konya Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Esin Kara, sosyal medya üzerinden gelen sorulara yanıt verdi.

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