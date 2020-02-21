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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 17:30
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    • 21.02.2020 17:39
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    ları Meclis'te! ?

    Milyonlarca vatandaş larının silinip silinmeyeceğini merak ediyor. Bu bağlamda KYK affı gündeme geldi. Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. Konu, Meclis’in gündemine de taşındı. ’ye nın silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Eğer teklif kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinebilir. Ayrıca Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilerin KYK borçları ile ilgili bir açıklama geldi. Peki ? ve erteleme nasıl olacak?

    KYK borçları Meclis'te! 21 Şubat KYK borç affı çıktı mı?

    TBMM Genel Kurulu önceki gün toplandı. KYK borçlarına ve vergi borçlularına af verilmesi konusu da bir açıklamada gündeme geldi. Kayseri Milletvekili Dursun Ataş yaptığı açıklamada KYK borcu düzenlemesini ve vergi affını bekleyenlerin taleplerini dile getirdi. Ayrıca Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilerin KYK borçları ile ilgili bir açıklama geldi. MHP Konya Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Esin Kara, sosyal medya üzerinden gelen sorulara yanıt verdi.

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    Haberler Ekonomi KYK borçları Meclis'te! 21 Şubat KYK borç affı çıktı mı?
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