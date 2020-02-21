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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 Gazete
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    ’li yatırımcılar ’da buluştu

    (AmCham Turkey/ABFT) 16. , 'da gerçekleştirildi. Toplantının açılış bölümünde Başkanı ve M. şirketleri ile bir araya geldi. AmCham Turkey/ABFT Başkanı , "Derneğimize üye 110'u aşkın Amerikan şirketi ile birlikte 'yi global pazarlara taşıyan güç olarak kendimizi konumlandırdık" dedi.

    ABD’li yatırımcılar İstanbul’da buluştu
    Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) 16. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 'da gerçekleştirildi. Toplantının açılış bölümünde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield Amerikan şirketleri ile bir araya geldi. AmCham Turkey/ABFT Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Derneğimize üye 110'u aşkın Amerikan şirketi ile birlikte 'yi global pazarlara taşıyan güç olarak kendimizi konumlandırdık" dedi.

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