ABD’li yatırımcılar İstanbul’da buluştu

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) 16. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantının açılış bölümünde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield Amerikan şirketleri ile bir araya geldi. AmCham Turkey/ABFT Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Derneğimize üye 110'u aşkın Amerikan şirketi ile birlikte Türkiye'yi global pazarlara taşıyan güç olarak kendimizi konumlandırdık" dedi.
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