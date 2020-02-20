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    • Ekonomi
    • 20.02.2020 Gazete
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    Kırsal kalkınmaya yeni destek

    ve , kırsal kalkınma destekleri kapsamında kabul edilen 2 bin 745 projeye 970 milyon 173 bin lira hibe verileceğini, bu sayede 14 bin 839 kişiye imkanı sağlanacağını bildirdi. Söz konusu desteklerin 13'üncü etap sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Pakdemirli, bu desteklerden faydalanmak için başvuruların 2019'da sona erdiğini, 6 bin 591 başvuru yapıldığını aktardı.

    Kırsal kalkınmaya yeni destek
    ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma destekleri kapsamında kabul edilen 2 bin 745 projeye 970 milyon 173 bin lira hibe verileceğini, bu sayede 14 bin 839 kişiye imkanı sağlanacağını bildirdi. Söz konusu desteklerin 13'üncü etap sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Pakdemirli, bu desteklerden faydalanmak için başvuruların 2019'da sona erdiğini, 6 bin 591 başvuru yapıldığını aktardı. Pakdemirli, ilk değerlendirme sonucunda başvuruların 2 bin 783'ünün Bakanlık'a gönderildiğini bildirerek, "Merkez Değerlendirme Komisyonu bu başvuruların 2 bin 745'ini desteklemeye uygun gördü. Uygun görülen bin 63 adet ekonomik yatırım projesine 814 milyon 444 bin, bin 682 adet ekonomik altyapı yatırım projesine de 155 milyon 729 bin lira hibe sağlayacağız" dedi.

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