Vestel’e 6 ödül birden geldi

Vestel, ABD'nin multidisipliner ve akıllı tasarımları ödüllendiren en prestijli organizasyonlarından International Design Awards'tan (IDA) 6 ödül kazandı. Mimari, iç mimari, moda, grafik ve ürün tasarımı alanlarında vizyoner tasarımların yarıştığı organizasyonda Vestel, yenilikçi 4 tasarımıyla 2 Altın, 3 Gümüş ve 1 Bronz ödüle layık görüldü. Vestel yarışma geçmişinde bu başarıya ulaşan ilk ve tek büyük ölçekli Türk markası oldu.
- Ekonomi
- 08.02.2020 07:05
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- 08.02.2020 07:05
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