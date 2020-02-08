Vestel’e 6 ödül birden geldi

stel

ABD'nin multidisipliner ve akıllı tasarımları ödüllendiren en prestijli organizasyonlarından International Design Awards'tan (IDA)kazandı. Mimari, iç mimari, moda, grafik ve ürün tasarımı alanlarında vizyoner tasarımların yarıştığı organizasyonda Vestel, yenilikçi 4 tasarımıyla 2 Altın, 3 Gümüş ve 1 Bronz ödüle layık görüldü. Vestel yarışma geçmişinde bu başarıya ulaşan ilk ve tek büyük ölçekli Türk markası oldu.