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    • Ekonomi
    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    Vestel’e 6 ödül birden geldi

    Vestel, ABD'nin multidisipliner ve akıllı tasarımları ödüllendiren en prestijli organizasyonlarından International Design Awards'tan (IDA) 6 ödül kazandı. Mimari, iç mimari, moda, grafik ve ürün tasarımı alanlarında vizyoner tasarımların yarıştığı organizasyonda Vestel, yenilikçi 4 tasarımıyla 2 Altın, 3 Gümüş ve 1 Bronz ödüle layık görüldü. Vestel yarışma geçmişinde bu başarıya ulaşan ilk ve tek büyük ölçekli Türk markası oldu.

    Vestel’e 6 ödül birden geldi
    Vestel, ABD'nin multidisipliner ve akıllı tasarımları ödüllendiren en prestijli organizasyonlarından International Design Awards'tan (IDA) 6 ödül kazandı. Mimari, iç mimari, moda, grafik ve ürün tasarımı alanlarında vizyoner tasarımların yarıştığı organizasyonda Vestel, yenilikçi 4 tasarımıyla 2 Altın, 3 Gümüş ve 1 Bronz ödüle layık görüldü. Vestel yarışma geçmişinde bu başarıya ulaşan ilk ve tek büyük ölçekli Türk markası oldu.

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