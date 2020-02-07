Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.02.2020 07:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2020 07:02

    Lunch Box iflas kararı aldı

    Mahkeme, İstanbul, Tekirdağ ve Kayseri'de toplamda 11 şubesi olan Lunch Box için iflas kararı verdi. İflas kararının ardından markanın bağlı olduğu Şef Gıda Restoran İşletmeleri ile Dünya Mutfağı Gıda Sanayi'de tasfiye süreci başlatıldı.

    Lunch Box iflas kararı aldı
    Mahkeme, İstanbul, Tekirdağ ve Kayseri'de toplamda 11 şubesi olan Lunch Box için iflas kararı verdi. İflas kararının ardından markanın bağlı olduğu Şef Gıda Restoran İşletmeleri ile Dünya Mutfağı Gıda Sanayi'de tasfiye süreci başlatıldı. Erkan Şahintürk'ün sahibi olduğu Lunch Box, 2001 yılından bu yana hizmet veriyor, bünyesinde 350 kişi çalışıyordu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriLunch Box iflas kararı aldı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri