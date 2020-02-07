Lunch Box iflas kararı aldı

İstanbul, Tekirdağ ve Kayseri'de toplamda 11 şubesi olan Lunch Box için iflas kararı verdi. İflas kararının ardından markanın bağlı olduğu Şef Gıda Restoran İşletmeleri ile Dünya Mutfağı Gıda Sanayi'de tasfiye süreci başlatıldı. Erkan Şahintürk'ün sahibi olduğu Lunch Box, 2001 yılından bu yana hizmet veriyor, bünyesinde 350 kişi çalışıyordu.