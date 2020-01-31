Vakıfbank’ın ihracına 6 kat talep Vakıfbank, 'Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı' kapsamında 5 yıl vadeli 750 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Banka tarihinin tek seferdeki en büyük tahvil ihracı olan işleme, dünya genelinden yatırımcıların ilgisi yoğun oldu.

V akıfbank , 'Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı' kapsamında 5 yıl vadeli 750 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Banka tarihinin tek seferdeki en büyük tahvil ihracı olan işleme, dünya genelinden yatırımcıların ilgisi yoğun oldu. 5 yıl vadeli ihracın kupon oranı, başlangıç seviyesinin 75 baz puan altında yüzde 5.25 oldu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlem büyüklüğünün 6 katına ulaşan yatırımcı talebi oluştuğunu söyledi. TÜM MANŞETLER