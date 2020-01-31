Bugünkü
Takvim

Otomobili beyaz seviyoruz

2019'un Ocak- Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin; yüzde 53.8'i (208 bin 47 adedi) beyaz, yüzde 24.1'i gri, yüzde 67'si siyah ve yüzde 5.8'i kırmızı olurken, yüzde 54.6'sının dizel, yüzde 36.2'si benzinli olduğu görüldü.

Beyaz seviyoruz
2019'un Ocak- Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin; yüzde 53.8'i (208 bin 47 adedi) beyaz, yüzde 24.1'i gri, yüzde 67'si siyah ve yüzde 5.8'i kırmızı olurken, yüzde 54.6'sının dizel, yüzde 36.2'si benzinli olduğu görüldü. Bu otomobillerin yüzde 36.6'sının 1501-1600 motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriOtomobili beyaz seviyoruz
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri