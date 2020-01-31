Otomobili beyaz seviyoruz 2019'un Ocak- Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin; yüzde 53.8'i (208 bin 47 adedi) beyaz, yüzde 24.1'i gri, yüzde 67'si siyah ve yüzde 5.8'i kırmızı olurken, yüzde 54.6'sının dizel, yüzde 36.2'si benzinli olduğu görüldü.

2019 'un Ocak- Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin; yüzde 53.8'i (208 bin 47 adedi) beyaz, yüzde 24.1'i gri, yüzde 67'si siyah ve yüzde 5.8'i kırmızı olurken, yüzde 54.6'sının dizel, yüzde 36.2'si benzinli olduğu görüldü. Bu otomobillerin yüzde 36.6'sının 1501-1600 motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü. TÜM MANŞETLER