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Halk Yatırım’a sukuk ihracı ödülü

Halk Yatırım, Islamic Finance News tarafından düzenlenen IFN Ödülleri'nde sukuk kategorisinde dünya birincisi oldu. Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı olarak yer aldığı 119 gün vadeli 250 milyon lira tutarındaki satış işleminin, geçtiğimiz yılın en önemli kira sertifikası ihraçlarından biri olduğunu belirten Halk Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sürer, "Reel ekonomiye dayalı ürünlerle finansal enstrümanları çeşitlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Halk Yatırım’a sukuk ihracı ödülü
Halk Yatırım, Islamic Finance News tarafından düzenlenen IFN Ödülleri'nde sukuk kategorisinde dünya birincisi oldu. Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı olarak yer aldığı 119 gün vadeli 250 milyon lira tutarındaki satış işleminin, geçtiğimiz yılın en önemli kira sertifikası ihraçlarından biri olduğunu belirten Halk Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sürer, "Reel ekonomiye dayalı ürünlerle finansal enstrümanları çeşitlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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