KDV indirimi kazandıracak Mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi, sektörü hareketlendirdi. İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan, "Sektörde ciddi bir canlanmanın kalıcı şekilde olacağına inanıyoruz" dedi.

Mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi, sektörü hareketlendirdi. İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan, "Sektörde ciddi bir canlanmanın kalıcı şekilde olacağına inanıyoruz" dedi. Mobilyada 2010'dan itibaren 2019'un ilk yarısına kadar KDV indiriminin 4 defa geçici olarak yapıldığını hatırlatan Arslan, şöyle konuştu: "Bunun kalıcı olmasıyla herkes kazanacak ve sektörde istihdam da hissedilir oranda yükselecek, üretim artacak. Beklentiler bu yönde. Düğünlerin önü açılacak, sadece mobilya değil, pek çok alandaki üreticileri doğrudan etkileyecek."





MEHMET UZEL