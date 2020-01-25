Bugünkü
Takvim

KDV indirimi kazandıracak

Mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi, sektörü hareketlendirdi. İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan, "Sektörde ciddi bir canlanmanın kalıcı şekilde olacağına inanıyoruz" dedi.

KDV indirimi kazandıracak
Mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi, sektörü hareketlendirdi. İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan, "Sektörde ciddi bir canlanmanın kalıcı şekilde olacağına inanıyoruz" dedi. Mobilyada 2010'dan itibaren 2019'un ilk yarısına kadar KDV indiriminin 4 defa geçici olarak yapıldığını hatırlatan Arslan, şöyle konuştu: "Bunun kalıcı olmasıyla herkes kazanacak ve sektörde istihdam da hissedilir oranda yükselecek, üretim artacak. Beklentiler bu yönde. Düğünlerin önü açılacak, sadece mobilya değil, pek çok alandaki üreticileri doğrudan etkileyecek."


MEHMET UZEL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKDV indirimi kazandıracak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri