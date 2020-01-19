Sosyal tesislere yeni ücret

Kamuya ait sosyal tesisleri kullanmak isteyenlerin bu yıl ödeyeceği asgari ücretler belli oldu. Buna göre, tesislerinden yararlanacak kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 17,50-22 ya da 26,50 lira, konaklama bedeli olarak 7,50-9 ya da 10 lira ödeyecek. Klima televizyon gibi ekstralarda ilave ücret olacak.
- Ekonomi
- 19.01.2020
- Gazete
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