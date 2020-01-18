İhracatçılara mentor desteği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl Aralık ayı itibarıyla 20 ilde potansiyel ihracatçıların tespitine yönelik çalışma başlattıklarını ve 2020'de bunu yaygınlaştıracaklarını bildirdi. Pekcan, "Bunu Türkiye bazında yapacağız. Firmalarla birebir temasa geçip onların ihracatçı olması için mentorluk yapacağız. Onlara desteklerimizi sunacağız. Onları da ihracatçı ailesinin ferdi yapmak için çalışacağız" ifadesini kullandı. İhracatı tabana yaymak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Pekcan, "Yeni ihracatçılarla, yeni pazarlara girmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 18.01.2020
- Gazete
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