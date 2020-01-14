Yelek fiyaskosu

İngiltere'nin önde gelen giyim mağazaları Topman, boohooMAN ve Urban Outfitters, sözde 'bıçak geçirmez yelek' satıyor. İlk bakışta bıçak geçirmez sanılan yeleklerin aslında öyle olmadıkları açıklandı. Bu giyim mağazalarının, sahte bıçak geçirmez yelekler sayesinde milyonlarca sterlin kazanç elde ettikleri belirtiliyor. Ancak hayatları riske atmakla suçlanıyorlar.
- Ekonomi
- 14.01.2020
- Gazete
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