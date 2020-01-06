Buzda sürüş 8 bin 950 euro

Hız tutkunları jilet gibi kaygan bir zeminde drift yapmak için kesenin ağzını açıyor. Otomotivciler, buz üstünde drift heyecanını, kişi başı 3 bin 200 ile 8 bin 950 euro arasında fiyatlarla sunuyor.
AUDI: 3 bin 650 euroluk pakete, 3 gece konaklamalı, benzin ve yemek dahil. Eğitimler, İsveç'in Lapland eyaletinde Arvidsjaur kasabasında yapılıyor. Finlandiya'daki 4 gece konaklamalı paket ise 8 bin 950 euro (Vergi hariç).
MERCEDES: Lapland'deki 3 günlük paketi 3 bin 200 euro. Eğitim donmuş göl üzerinde yapılıyor. Benzin, konaklama ve yemek fiyata dahil.
LAMBORGHINI: Huracan Evo ile Alpler'deki eğitimler 2 gün sürüyor. Konaklama, yemek, fotoğraf çekimi ile araç sigortası dahil paket 7 bin 500 euro. Eş için de bin 500 euro ödeniyor.
AUDI: 3 bin 650 euroluk pakete, 3 gece konaklamalı, benzin ve yemek dahil. Eğitimler, İsveç'in Lapland eyaletinde Arvidsjaur kasabasında yapılıyor. Finlandiya'daki 4 gece konaklamalı paket ise 8 bin 950 euro (Vergi hariç).
MERCEDES: Lapland'deki 3 günlük paketi 3 bin 200 euro. Eğitim donmuş göl üzerinde yapılıyor. Benzin, konaklama ve yemek fiyata dahil.
LAMBORGHINI: Huracan Evo ile Alpler'deki eğitimler 2 gün sürüyor. Konaklama, yemek, fotoğraf çekimi ile araç sigortası dahil paket 7 bin 500 euro. Eş için de bin 500 euro ödeniyor.
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