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186 bin kişiye iş fırsatı

, Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma, tamamlama vizesi verildiğini ve 157 bin 374 kişilik istihdam oluştuğunu belirterek, "Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma yeni teşvik belgesi verdik, 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz. 2020 yılında yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

186 bin kişiye iş fırsatı
Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma, tamamlama vizesi verildiğini ve 157 bin 374 kişilik istihdam oluştuğunu belirterek, "Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma yeni teşvik belgesi verdik, 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz. 2020 yılında yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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