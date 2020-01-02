Yaşlıya-engelliye maaş fırsatı

ay memur maaşlarıyla birlikte 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası gibi ödemeler de yükselecek.581 bin kişiye ödenentutarındaki 65 yaş aylığı Ocak'taçıkacak. Ayrıca bu ödemeden yararlanmada gelir sınırı 609,67 liradan 701,32 liraya çıkacak.Devlet, yüzde 40-60 engeli olanlara aylık 509,12, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 763,69 lira veriyor. Ocak'ta aylığın tutarı yüzde 5.29'luk tahmine göre 40-60 engeli olanlarda, yüzde 70 ve üstü engeli olanlardaolabilecek. Evde engelli ya da yaşlı yakınına bakanlara Ocak'taödenecek.