Yaşlıya-engelliye maaş fırsatı

Bu ay memur maaşlarıyla birlikte 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası gibi ödemeler de yükselecek.
581 bin kişiye ödenen 637,79 lira tutarındaki 65 yaş aylığı Ocak'ta 671,53 liraya çıkacak. Ayrıca bu ödemeden yararlanmada gelir sınırı 609,67 liradan 701,32 liraya çıkacak.
Devlet, yüzde 40-60 engeli olanlara aylık 509,12, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 763,69 lira veriyor. Ocak'ta aylığın tutarı yüzde 5.29'luk tahmine göre 40-60 engeli olanlarda 536,05, yüzde 70 ve üstü engeli olanlarda 804,09 lira olabilecek. Evde engelli ya da yaşlı yakınına bakanlara Ocak'ta bin 457 lira ödenecek.
581 bin kişiye ödenen 637,79 lira tutarındaki 65 yaş aylığı Ocak'ta 671,53 liraya çıkacak. Ayrıca bu ödemeden yararlanmada gelir sınırı 609,67 liradan 701,32 liraya çıkacak.
Devlet, yüzde 40-60 engeli olanlara aylık 509,12, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 763,69 lira veriyor. Ocak'ta aylığın tutarı yüzde 5.29'luk tahmine göre 40-60 engeli olanlarda 536,05, yüzde 70 ve üstü engeli olanlarda 804,09 lira olabilecek. Evde engelli ya da yaşlı yakınına bakanlara Ocak'ta bin 457 lira ödenecek.
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