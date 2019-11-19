Design Week Turkey rekor kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 14-17 Kasım'da düzenlenen Design Week Turkey 2019, 61 bin 382 ziyaretçi ile bugüne kadar olan en yüksek katılımcı sayısına ulaştı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 14-17 Kasım'da düzenlenen Design Week Turkey2019, 61 bin 382 ziyaretçi ile bugüne kadar olan en yüksek katılımcı sayısına ulaştı.
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