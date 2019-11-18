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15 bin kişiye iş imkanı

Belediye Başkanı , Haliçport olarak bilinen Tersane 'un büyük bölümünün 1 yıl içinde hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

15 bin kişiye iş imkanı
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Haliçport olarak bilinen Tersane İstanbul'un büyük bölümünün 1 yıl içinde hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Projenin Beyoğlu'nun tam bir turizm merkezi haline gelmesini sağlayacağını ifade eden Yıldız, "Burası yeşil bir alan ve halkın denizle buluşma noktası olacak. İçinde mesire alanları, park ve bahçeler, müzeler, kültür merkezleri, kütüphane, oteller, tiyatro ile sinema salonları, sergi alanı, kapalı otopark, dükkanlar olacak. Burada 15 bine yakın gencimiz iş imkanına kavuşacak" dedi.

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