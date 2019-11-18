15 bin kişiye iş imkanı

Haliçportolarak bilinen'un büyük bölümünün1 yıl içinde hizmet vermeyebaşlayacağını duyurdu. ProjeninBeyoğlu'nun tam bir turizmmerkezi haline gelmesinisağlayacağını ifade eden Yıldız,"Burası yeşil bir alan ve halkındenizle buluşma noktasıolacak. İçinde mesire alanları,park ve bahçeler, müzeler,kültür merkezleri,kütüphane, oteller, tiyatroile sinema salonları, sergialanı, kapalı otopark,dükkanlar olacak. Burada15 bine yakın gencimiz işimkanına kavuşacak" dedi.