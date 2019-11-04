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  • 04.11.2019 10:01
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 10:04

Ekim ayı rakamları oranları! Enflasyon oranı son dakika ne oldu? ?

Piyasalar gözlerini bugün açıklanan olan oranlarına çevirmişti. Ekim ayı rakamları açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti. Geçtiğimiz ay enflasyon tek haneye düşmüştü. Eylül'de aylık yüzde 0,99, yıllıkta ise yüzde 9,26'ya geriledi. Ekim enflasyon oranı 2019 ne kadar? diye merak edenler için TÜİK verileri haberimizde.. İşte TEFE TÜFE Ekim ayı ve detaylar

TEFE TÜFE Ekim ayı enflasyon oranı son dakika ne oldu?

TEFE TÜFE enflasyon artış oranları milyonlarca vatandaş tarafından bekleniyordu. Bu bağlamda zaman geldi ve Ekim ayı enflasyon oranı vatandaşlar tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılan konular arasında yer aldı. Enflasyon rakamları Ekim'de yüzde 2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,55 oldu

EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,00 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış %11,70 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,65, haberleşmede %1,43 ve ulaştırmada %1,17 artış gerçekleşti. Aylık düşüş gösteren tek grup %0,59 ile eğlence ve kültür oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda %0,59 oranında düşüş gerçekleşti. Yıllık en fazla artış %43,60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık %14,24, eğitim %14,20, lokanta ve oteller %13,71 ve çeşitli mal ve hizmetler %13,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

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