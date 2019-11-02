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Aldığınız başınızı yakmasın

Doktorların verdiği lar işyerine gelmeme gerekçesi olarak kullanılıyor. Buna de itiraz edemiyor. Ancak en çok suistimal edilen konuların başında da rapor geliyor. Peki kötü niyetli rapor kullanırsa ne olur? Sürekli alınan rapor işveren için geçerli fesih nedeni midir? Doğumda süre nasıl belirlenir? Detaylar haberimizde.

Aldığınız rapor başınızı yakmasın
Doktorların verdiği lar işyerine gelmeme gerekçesi olarak kullanılıyor. Buna de itiraz edemiyor. Ancak en çok suistimal edilen konuların başında da rapor geliyor. Yasalarımız işverenleri bu konuda koruyan düzenlemeler içeriyor. Sık sık alınan raporlar işyerindeki işleyişi bozuyorsa, tatillerin arkasına takılan raporlar gibi kötü niyet taşıyorsa tazminatsız atılma bile gündeme gelebiliyor. Sık rapor aldığı için çıkartılan bir çalışanın işe geri dönüş davasını kazanması da söz konusu olamıyor. Raporlarda ortaya çıkan uygulamaları 3 ayrı başlıkta inceleyebiliriz...

SÜREKLİ ALINANLAR: Çalışanlar 3-4 günlük raporları sık sık alıyor ve iş akışını bozuyorsa burada işveren için geçerli nedenle fesih imkanı ortaya çıkıyor.

SÜRESİ UZUN RAPORLAR: Uzun süreli kesintisiz raporlarda ise raporun süresi işverene çeşitli haklar veriyor. Bunlar arasında işten çıkarmak da var. Raporun ihbar süresini 6 hafta aşması durumunda işveren için sözleşmeyi haklı nedenle feshetme imkanı doğuyor. Doğum ve gebelik hallerinde ise farklı uygulama bulunuyor.

HASTALIK DIŞI RAPORLAR: Çalışanlar rapor alma işini suistimal ediyorlarsa bu kez durum farklılaşıyor. İşveren sık sık rapor alan ve bunu alışkanlık haline getirip 'işten kaçma' aracı gibi kullanan leri için gelen raporları hakem hastaneye götürebilir. Eğer işçinin dürüst olmadığı tespit edilirse haklı nedenle derhal fesih işlemi yapılabilir.


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