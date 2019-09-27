Ne zaman emekli olabilirim? Hesapla! EYT’de son durum ne?

Uzun süredir vatandaşın gündemini meşgul eden EYT konusu, son yerel seçimlerden önce siyaset gündemine de taşınmaya başlamıştı. İktidar partisi, milyonlarca vatandaşın yaşadığı büyük bir sorun haline dönüşen EYT ile ilgili olarak çalışmalara başladı. Son günlerde ise EYT kanunu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Emeklilik hayali kuran ve sigortalılık süresini ve prim ödeme süresini doldurmasına rağmen yaşa takıldığından emekli olamayan vatandaşlara, emeklilik fırsatı sunacak EYT kanununun ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Türkiye genelinde 6 milyon vatandaşın EYT'li olduğu ve iktidardan gelecek EYT müjdesini dört gözle beklediği biliniyor.

NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM? TIKLA ÖĞREN

Tatilde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) 1 Ekim 2019 tarihi itibari ile açılacak. Dolayısı ile de EYT kanunun çıkıp, çıkmayacağı ve çıkacaksa bunun ne zaman olacağı 1 Ekim'den sonra TBMM'de görüşülmesi halinde netlik kazanacak. Yani EYT kanununun TBMM'de görüşülmesine ilişkinde kesin bir bilgi bulunmuyor. Yine de EYT kanun teklifinin Meclis'te görüşülmesi ve onaylanması için uzun bir yolculuk olduğu öngörülüyor.

EYT Çıkarsa Kimler Yararlanabilecek?

EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. 1999'da yürürlüğe alınan 4447 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılıklarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Emeklilik için prim gün sayısı da 7 bine çıkartılmıştı. Bu yüzden de EYT kanunu çıkarsa 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan sigortalılar, kanunun kapsamında bulunacak.

EYT Çıkarsa Ne Zaman Emekli Olurum?

EYT kanunun çıkması durumunda kamuoyunda EYT'liler olarak isimlendirilen emeklilikte yaşa takılan 6 milyon vatandaş bulunduğu belirtiliyor. Bu doğrultuda da EYT kanunun çıkmasından sonra ne zaman emekli olurum sorusu da gündeme geliyor. Ancak her vatandaşın sigortalılık durumunun farklı olması ve yanı sıra 4A/4B/4C şeklinde farklı sigorta kolları için belirlenmiş olan emeklilik koşulları farklılık gösterdiğinden, bu emeklilik tarihlerinin zamana yayılacağı tahmin ediliyor. Ne olursa olsun 6 milyon vatandaşın aniden emekli olmasının devlet bütçesi için oluşturacağı ciddi yük dolayısı ile

gerçekçi bir yaklaşımda bu sürecin aniden olmasının mümkün olmadığı görülüyor.

Ne Zaman Emekli Olurum Öğrenme

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) çatısı altında bulunan 4A/4B/4C sigorta kollarından herhangi birisine bağlı bulunarak, çalışan milyonlarca vatandaş emeklilik hayali kurmaya devam ediyor. Yaşam standartları yüksek bir emeklilik için uzun yıllar çalışan vatandaşlar SGK ne zaman emekli olurum

servisini kullanarak, emekliliklerinin ne zaman olacağını öğrenebiliyor. SGK ne zaman emekli olurum servisi ile emeklilik tarihinizin ne zaman olacağını öğrenebilmenizse çok kolay. Ne zaman emekli olurum sorgulaması için;

 Tarayıcınızda "uyg.sgk.gov.tr/nezaman/" adresini arama kısmına yazarak, aratın.

Açılan SGK "Ne Zaman Emekli Olurum" servisinde;

 Cinsiyet seçiminizi yapın.

 Doğum tarihinizi girin.

 Hizmete başlama tarihinizi girin.

 Maluliyetiniz Var Mı? Seçimini yapın.

 Erken Yaşlanma Var Mı? Seçimini yapın.

 SSK prim ödeme gün sayınızı girin.

 Diğer sandıklara ait gün sayınızı girin.

 Askerlik/sanatçı gün sayınızı girin.

 Fiili gün sayınızı girin.

 Yurtdışı gün sayınızı girin.

 3600 günün doldurulduğu tarihi girin.

 Son olarak en alttaki "Gönder" tuşuna tıklayın. Bu işlemlerle sonucunda girdiğini bilgiler üzerinden ne zaman emekli olurum öğrenebilirsiniz. Ancak

burada girdiğiniz bilgiler ile SGK verileri arasında farklılık olması durumunda hem emeklilik başvurularında hem de EYT işlemlerinde SGK verilerinin kabul edileceğini unutmayın. Herhangi bir hatalı başvuru ve gecikmelerin oluşmaması adına güncel SGK verileri üzerinden emeklilik hesaplamalarınızı ve planlamalarınızı yapmaya dikkat etmeniz gerekiyor.