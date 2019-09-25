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  • 25.09.2019 18:41
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 18:41

Milyonların gözü orada! için üç farklı teklif! nda son durum ne, kimleri kapsayacak?

Yaşanan son gelişmelerin ardından konusu milyonların gündeminde yer alıyor. Emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş açıklamaları yakından takip ederken Tüketici Başvuru Merkezi Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman konusunda 20'ye yakın yasa teklifinin verildiğini belirterek, bu konuda üç farklı yöntem olduğunu söyledi. Peki, EYT'de son durum ne? kimleri kapsayacak? İşte konu hakkında son gelişmeler...

Milyonlar bekliyor! EYT yasası için üç farklı öne çıktı

Erken emeklilik yasası hakkında son gelişmeler milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Almanya ve Finlandiya modelleri konuşulurken yeni yöntemler de Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasını bekleyenleri heyecanlandırıyor. EYT hakkında son detayları merak eden vatandaşlar şimdi arama motorlarında EYT yasası kimleri kapsayacak sorusuna yanıt arıyor.

MİLYONLARIN GÖZÜ GELECEK HABERDE

EYT hakkında Ali Duman TBMM'ye sunulan yasa tekliflerine bakıldığında üç farklı yöntemin öne çıktığına dikkat çekti. Duman, hangi tekliflerin nasıl yasalaşırsa kimleri ne şekilde etkileyeceğini açıklayarak EYT'yi bekleyenlerin kafalarındaki soru işaretlerine de yanıt vermiş oldu. İşte EYT hakkında son gelişmeler...

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