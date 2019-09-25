Erken emeklilik yasası hakkında son gelişmeler milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Almanya ve Finlandiya modelleri konuşulurken yeni yöntemler de Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasını bekleyenleri heyecanlandırıyor. EYT hakkında son detayları merak eden vatandaşlar şimdi arama motorlarında EYT yasası kimleri kapsayacak sorusuna yanıt arıyor.

MİLYONLARIN GÖZÜ GELECEK HABERDE

EYT hakkında Ali Duman TBMM'ye sunulan yasa tekliflerine bakıldığında üç farklı yöntemin öne çıktığına dikkat çekti. Duman, hangi tekliflerin nasıl yasalaşırsa kimleri ne şekilde etkileyeceğini açıklayarak EYT'yi bekleyenlerin kafalarındaki soru işaretlerine de yanıt vermiş oldu. İşte EYT hakkında son gelişmeler...