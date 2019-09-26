EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili her gün yeni son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Takvim.com.tr olarak EYT ile ilgili en güncel gelişmeleri okurlarımıza ulaştırıyoruz. Bilindiği gibi EYT emeklilik üçüncü yöntem ise EYT'lilerin de başından beri beklediği düzenleme. Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları. Yasanın çıkması halinde ise süreç yaklaşık 2 3 ay sürecek ve EYT'liler 2020'nin ilk aylarından itibaren emekli olabilecekler. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında kadınlar 58 yaşında ve erkeklerde ise 60 yaşında emeklilik imkanı sağlanıyor. Prim gün sayısı ise 7000'e kadar çıkarıldı. Bu arada EYT yasası ile kimin ve ne zaman emekli olacağı belli oldu! İşte Uzmandan EYT açıklaması!

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