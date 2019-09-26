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  • 27.09.2019 10:57
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 10:57

Uzmandan açıklaması! belli oldu!

'de kimin ve ne zaman emekli olacak? Emekli olmak için primlerini doldurdukları halda yaşa takılan EYT'liler için 3 yöntem sunuldu. EYT'den kimler emekli olacak? 1969 ve öncesinde doğmuşlar 3600 gün pirim ödemişlerse, 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkekler, üçüncü yöntem ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olacaklar. İşte EYT son dakika son durum haberi. Recep Tayip Erdoğan tarafından emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu'na araştırma talimatı verildi. 08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu.

EYT yasası ile kimin ne zaman emekli olacağı belli oldu!

EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili her gün yeni son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Takvim.com.tr olarak EYT ile ilgili en güncel gelişmeleri okurlarımıza ulaştırıyoruz. Bilindiği gibi EYT emeklilik üçüncü yöntem ise EYT'lilerin de başından beri beklediği düzenleme. Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları. Yasanın çıkması halinde ise süreç yaklaşık 2 3 ay sürecek ve EYT'liler 2020'nin ilk aylarından itibaren emekli olabilecekler. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında kadınlar 58 yaşında ve erkeklerde ise 60 yaşında emeklilik imkanı sağlanıyor. Prim gün sayısı ise 7000'e kadar çıkarıldı. Bu arada EYT yasası ile kimin ve ne zaman emekli olacağı belli oldu! İşte Uzmandan EYT açıklaması!

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