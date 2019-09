Erken emeklilik başvuru şartları neler? EYT kapsamına girmeyenler nasıl erken emekli olabilir?

Emeklilik hayatını konforlu ve iyi geçirmek, her sigortalının en büyük hayalidir. Yaşamının önemli bir zaman dilimini sigortalı çalışarak geçiren her çalışan, emeklilik şartlarını oluşturarak, emekliliğe hak kazanmak için çabalıyor. Dolayısı ile ne zaman emekli olabilirim sorgulaması ile yapılan emeklilik hesaplamaları, her sigortalı çalışanın en temel hesaplamalarından birisidir. Yaşa takılanlar, EYT düzenlemesi beklerken, prim eksiği olanlar ise borçlanmalar ile erken emekli olabiliyor. Kadınlarda 6 yıla kadar erken emeklilik mümkünken, erkeklerde yıpranma hariç 1 yıl erken emekli olmak mümkün. Askerlik prim borçlanması açısından erkeklerin en büyük avantajı olarak görülüyor. Peki, yıpranma hakkı nedir? Askerlik borçlanması nasıl kullanılır? Doğum borçlanması kaç çocuğa kadar kullanılabilir? Erken emeklilik şartları neler?

