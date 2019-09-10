Tekstilde inovasyona dev teşvik

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı işbirliğinde tekstil alanında yeni girişimci ve tasarımcıların inovasyona teşvik edilmesi amacıyla Techxtile Start-Up Challenge etkinliği düzenlenecek. Başvuruların yarın akşama kadar devam ettiği etkinlikte, dereceye giren projeler uluslararası ticarete kazandırılacak. UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "23 Ekim'de yarışacak yerli-yabancı 18 proje arasında 6 finalist ödül almaya hak kazanacak. Dereceye giren proje sahipleri Milano'da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Programına katılım, 1 yıl süreyle profesyonel mentorluk desteği, Ulukoza programı ile 200 bin TL değerinde TÜBİTAK hibesine başvurma desteği, patent başvurusu ve yüzde 100 firma kuruluş desteği, şirket kurma masraflarının karşılanması gibi ödüller alacak. İnovasyonun önemine inanan tüm girişimcileri bekliyoruz" dedi.
Engin, inovasyona yatırımın çok önemli olduğunu söyledi.
ELAZIĞ'IN KURU DOMATESİ DÜNYA SOFRALARINDA
Elazığ Yurtbaşı ilçesinde girişimci Mehmet Tosun'un, devlet desteğiyle üretip kuruttuğu domatesler dünya sofralarını süslüyor. Tosun, 12 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle 5 dekar alanda domates üretimine başladı. Zamanla devletin desteğiyle üretim alanını 700 dekara çıkaran Tosun, yaklaşık 70 kadına da istihdam sağladı. Elde edilen kuru domatesler Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ile ABD'ye ihraç ediliyor.
SALLAMA KAHVE
Genç girişimci Ubeydullah Güngör'ün hayata geçirdiği kahvegibikahve.com, 2 yılda yaklaşık 7 milyon lira yatırım aldı. Güngör, "Neden sallama çay varken kahve olmasın, diyerek birkaç arama yaptım. Kağıt çay filtrelerinde öğütülmüş kahve doldurdum. Kahveseverlerden aldığım destek ile seri üretim altyapımızı Ekim'de tamamlayacağız" dedi.
Engin, inovasyona yatırımın çok önemli olduğunu söyledi.
ELAZIĞ'IN KURU DOMATESİ DÜNYA SOFRALARINDA
Elazığ Yurtbaşı ilçesinde girişimci Mehmet Tosun'un, devlet desteğiyle üretip kuruttuğu domatesler dünya sofralarını süslüyor. Tosun, 12 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle 5 dekar alanda domates üretimine başladı. Zamanla devletin desteğiyle üretim alanını 700 dekara çıkaran Tosun, yaklaşık 70 kadına da istihdam sağladı. Elde edilen kuru domatesler Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ile ABD'ye ihraç ediliyor.
SALLAMA KAHVE
Genç girişimci Ubeydullah Güngör'ün hayata geçirdiği kahvegibikahve.com, 2 yılda yaklaşık 7 milyon lira yatırım aldı. Güngör, "Neden sallama çay varken kahve olmasın, diyerek birkaç arama yaptım. Kağıt çay filtrelerinde öğütülmüş kahve doldurdum. Kahveseverlerden aldığım destek ile seri üretim altyapımızı Ekim'de tamamlayacağız" dedi.
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