Bugünkü
Takvim

Avrupa’ya git-gel 949 lira

Türk Hava Yolları (THY) İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde uçuş yaptığı 26 noktaya seyahat edecek yolculara gidiş-dönüş 164 dolardan (949 TL) başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor.

Avrupa’ya git-gel 949 lira
Türk Hava Yolları (THY) İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde uçuş yaptığı 26 noktaya seyahat edecek yolculara gidiş-dönüş 164 dolardan (949 TL) başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor. 3 Eylül-20 Mayıs arasında gerçekleştirilecek seyahatler için biletlerin 13 Eylül 2019 tarihine kadar satın alınması gerekiyor.


Cevdet ÖZDEMİR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAvrupa’ya git-gel 949 lira
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri