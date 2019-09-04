Avrupa’ya git-gel 949 lira Türk Hava Yolları (THY) İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde uçuş yaptığı 26 noktaya seyahat edecek yolculara gidiş-dönüş 164 dolardan (949 TL) başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor.

Türk Hava Yolları (THY) İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde uçuş yaptığı 26 noktaya seyahat edecek yolculara gidiş-dönüş 164 dolardan (949 TL) başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor. 3 Eylül-20 Mayıs arasında gerçekleştirilecek seyahatler için biletlerin 13 Eylül 2019 tarihine kadar satın alınması gerekiyor.





Cevdet ÖZDEMİR TÜM MANŞETLER