Avrupa’ya git-gel 949 lira

Türk Hava Yolları (THY) İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde uçuş yaptığı 26 noktaya seyahat edecek yolculara gidiş-dönüş 164 dolardan (949 TL) başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor. 3 Eylül-20 Mayıs arasında gerçekleştirilecek seyahatler için biletlerin 13 Eylül 2019 tarihine kadar satın alınması gerekiyor.
Cevdet ÖZDEMİR
Cevdet ÖZDEMİR
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