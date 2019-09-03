133 firmadan İtalya çıkarması Dünyanın en önemli doğal taş ihracatçılarından biri olan Türkiye, 2 milyar dolarlık ticaret hacmini genişletmek için İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ev sahipliğinde, İtalya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en önemli doğal taş ihracatçılarından biri olan Türkiye, 2 milyar dolarlık ticaret hacmini genişletmek için İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ev sahipliğinde, İtalya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. 25-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı'na, 133 Türk markasının katılım göstereceğini dile getiren İMİB Başkanı Aydın Dinçer, Turkish Stones marka algısını artırmak için dört gün boyunca temaslarda bulunacaklarını ifade etti. Dinçer, "Türk taşını hem İtalyan pazarına hem de dünyanın pek çok ülkesinden gelen markalara tanıtmak, sahip olduğunuz renk ve desen zenginliğini göstermek için fuarı en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi. Türkiye'de 80'in üzerinde değişik tür ile 650'nin üzerinde renk ve desende mermer bulunuyor. Ayrıca traverten, kireçtaşı ve granitte de 150'ye yakın doğal taş çeşitliliğine sahibiz.