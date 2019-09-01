Çalışanların en büyük hayali emekli olup iyi bir maaşa kavuşmak. Ancak emeklilik için işe giriş tarihine göre ve bulunulan kuruma göre belli süreler gerekiyor. Öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik yaşını geri çekmek de mümkün. Bunun için 5 önemli fırsat var.
- Ekonomi
- 01.09.2019
- Gazete
Emekliliği erkene çekmek mümkün! Erken emeklilik şartları nelerdir? Kısmi emeklilik için kaç yıl çalışmak gerekir?
Emekliliği erkene çekmek mümkün. Çalışanlar açısından erken emekli olmanın 5 ayrı yolu bulunuyor. Peki doğum borçlanması kaç yıl kazandırır? Askerlik borçlanması nasıl yapılır? Kısmi emeklilik için kaç yıl çalışmak gerekir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem erken emeklilik ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
- 2019 Ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu!
- Memur anneye yarım mesai
- Başkent'te toplu taşımaya zam
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.