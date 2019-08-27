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Mercedes’ten övgüsü

Mercedes- Benz  Türk'ün ilk kadın 'su , ülkemizdeki görevinin ardından Mercedes- ve Başkanı olarak atandı. Atama sonrası açıklama yapan Seeger, " deneyimim olmasaydı bu pozisyona gelemezdim. Türkiye'deki 14 ayım 3 yıllık deneyime eşdeğerdi. Türkler'in iş yapış şekli, hislerine güvenmeleri, olmayanı oldurmak ve sorun çözme yeteneklerini yanımda götürdüm" şeklinde konuştu.

Mercedes’ten Türkiye övgüsü
Mercedes- Benz Türk'ün ilk kadın 'su Britta Seeger, ülkemizdeki görevinin ardından Mercedes- ve Başkanı olarak atandı. Atama sonrası açıklama yapan Seeger, " deneyimim olmasaydı bu pozisyona gelemezdim. Türkiye'deki 14 ayım 3 yıllık deneyime eşdeğerdi. Türkler'in iş yapış şekli, hislerine güvenmeleri, olmayanı oldurmak ve sorun çözme yeteneklerini yanımda götürdüm" şeklinde konuştu.

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