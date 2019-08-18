Konut kredisi faiz indirimi yapılmasının ardından vatandaşlar en düşük faiz kredisi oranıyla bankaların konut kredilerine uyguladıkları masraf ve sigorta tutarlarını araştırmaya başladı. Peki, en uygun konut kredisi hangi bankada? Bankaların uyguladığı masraflar ve sigortalar ne kadar? Bazı bankaların kredi faiz oranlarında indirime gitmesiyle birlikte emlak piyasasındaki hareketlilik arttı. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Özellikle konut alma düşüncesi olan pek çok kişi arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. 18 Ağustos Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, 18 Ağustos tarihinde kredi faiz oranlarında son durum nedir? İşte güncel kredi faiz oranları...