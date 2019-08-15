Sigara fiyatları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttırıldı haberimizde detaylara değineceğiz. Bu bağlamda güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Sigaraya yapılan zam gündemde konuşulan konular arasında bulunuyor. Yeni sigara fiyatlarının neler olduğu ise merak konusu. Philip Morris ve British American Tobacco sigaralarına zam yaptı. İşte zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Merak edilen detaylar haberimizde... Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı yüzde 34.7 artırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 liradan, 0.3899 liraya çıktı. İşte 15 Ağustos sigara fiyatları son dakika zamlı güncel liste! İşte yeni sigara tekel fiyatları listesi