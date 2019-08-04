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  • 04.08.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 17:41

alanlara ? ?

2019 yılında maaşlarına da yapıldı ve yeni maaş bin 315 lira oldu. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen 2022, engelli maaşları Kurban Bayramı öncesinde yatar mı, 11 Ağustos öncesi evde bakım maaşları hangi illerde yatar araştırması başladı. Evde bakım maaşları hakkında henüz resmi açıklama yok. 65 yaş maaşı üç ayda bir ödeniyor. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında  veriliyor. PTT şubelerinden alınabiliyor. Peki 65 yaş aylığı alanlara ? İşte detaylar

65 yaş aylığı alanlara 1000 liralık bayram ikramiyesi var mı?

Kurban bayramı için geri sayım başladı, milyonlarca emekliye 1000 liralık bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Peki devlet tarafından 65 yaş maaşı alan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödenecek mi? Bu konuda henüz resmi bir bilgi yok fakat daha önce böyle bir ödeme devlet tarafından yapılmamıştı. Her ay ödenen bakım maaşı 1305 lira, üç ayda bir ödenen engelli maaşı da engel derecesine göre en az 1269 liraydı (aylık 423 TL).Yeni zamlarla birlikte evde bakım maaşı temmuzda 1384 TL'ye yükseldi. Yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilerin aylığı ise 509.13 TL'ye (üç aylık 1527 TL), yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilerin ise 763.69 TL'ye (üç aylık 2 bin 589 TL) çıktı.

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