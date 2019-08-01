vakifbank.com.tr: 1 Ağustos Vakıfbank son dakika faiz oranları! İşte Vakıfbank 2019 konut kredisi faiz hesaplama. Vakıfbank 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0.99'a düşürdüğünü duyurdu. Geçtiğimiz saatlerde daha önce Ziraat Bankası, bugünden geçerli olmak üzere konut, tüketici ve kurumsal kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıklamıştı. Tüketici kredisi faizini ise maaş müşterileri için yüzde 1.49, diğer müşteriler için yüzde 1.59 olarak belirledi. Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir.